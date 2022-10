Riapre il rifugio Monte Aiona con una nuova gestione

Si chiamano Laura, Massimo e Simone e sono i nuovi gestori del rifugio Monte Aiona (Pratomollo) in Val d'Aveto. Il rifugio è raggiungibile in auto dalla frazione Prato Sopralacroce, nel comune di Borzonasca, con dieci chilometri di strada, di cui circa sei di sterrato. Per raggiungere a piedi il rifugio si può partire da Sopralacroce, seguendo il segnavia Fie.

Il rifugio sarà aperto nei fine settimana del 22/23 e del 29/30 ottobre, poi si preparerà alla stagione invernale e le aperture saranno decise in base alle condizioni meteorologiche e di innevamento.

Domenica 9 ottobre si è svolta la presentazione dei nuovi gestori con una folta presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente del Parco Ostiensi, Sandro Garibaldi (consigliere regionale) e nazionali (onorevole Bagnasco) e del Cai con Milena Manzi del Cai Consiglio Centrale, Roby Manfredi presidente Cai Regionale, Paolo Ceccarelli presidente Cai Ligure, Maurizio Cattani del Cai di La Spezia, Maurizio Masella del Soccorso Alpino.