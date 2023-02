Cuoco richiedente asilo a piedi dopo 6mila euro di multa, i cittadini gli ricomprano la bici

Può tornare in sella Adama e soprattutto a lavorare. Il cuoco richiedente asilo era stato multato per seimila euro perché trovato a bordo di una bici elettrica non omologata, di fatto uno scooter.

Ma il cuore grande dei genovesi si è fatto sentire attivando una raccolta fondi per comprare al ragazzo una bici in regola che gli consenta di raggiungere il ristorante e tornare a casa a fine turno. Ora il 34enne vive sempre a Sampierdarena e lavora in centro, ha ricevuto protezione speciale della durata di due anni ed è in attesa di ritirare il permesso di soggiorno per uscire poi dalla struttura di accoglienza.

L'episodio risale ai tempi del lockdown quando Adama lavorava nella ristorazione d'asporto a Sestri Ponente e ogni sera percorreva il tragitto verso casa, a Sampierdarena, dove era stato fermato dalla polizia locale. Ieri, giovedì 2 febbraio, in piazza del Carmine, è avvenuta la consegna del mezzo alla presenza di Federico Re di Triciclo bimbi a basso impatto e dell'educatore Stefano Balbi della cooperativa il Biscione.