Guasto al sistema nazionale, mattinata senza ricette dematerializzate

Mattinata di disservizi per i pazienti liguri con ricetta dematerializzata. A causa di un guasto al sistema di gestione delle ricette "online", infatti, martedì mattina erano disponibili soltanto quelle classiche cartacee.

Il sistema non risultava raggiungibile in Liguria per un problema informatico al flusso gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Sogei (Società Generale d'Informatica).

Il problema è stato registrato a livello nazionale, e anche in Liguria per le attività sanitarie che dipendono dalla ricetta dematerializzata (Cup, laboratori, farmacie) i sistemi hanno funzionato con le modalità di emergenza, attraverso la modalità cartacea.

Medici e pediatri di famiglia sono riusciti dunque a emettere solo ricette “rosse” in formato cartaceo sino al primo pomeriggio di martedì, quando il guasto è stato riparato.