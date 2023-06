Il Museo d'Arte Orientale Chiossone riapre le porte al pubblico: era chiuso dal 2021 per lavori

Una buona notizia per tutti gli amanti dell'arte orientale: il museo Chiossone, che si trova nel cuore di Villetta Di Negro, riapre le sue porte ai visitatori dopo la chiusura nel 2021 per lavori di adeguamento strutturale e impiantistico.

Si apre con la mostra "La grande onda. L'importanza dell'acqua nella cultura giapponese". L'esposizione verrà inaugurata venerdì 23 giugno, con apertura serale straordinaria: si parte alle ore 20 e fino alle 22,30 con accesso libero e gratuito.

Il museo è stato chiuso a partire da settembre 2021 per lavori di ristrutturazione: la riapertura era prevista nel 2022, ma i tempi si sono allungati a causa di alcuni imprevisti che hanno comportato ad esempio la necessità di rifare l'allaccio fognario. Con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo sono stati effettuati lavori di messa a norma che hanno consentito il recupero della grande terrazza panoramica del museo. Questo spazio, che si trova in una posizione sopraelevata e rivolta verso il mare, offre una vista straordinaria sul centro città e sul porto e può essere utilizzato per eventi all'aperto, consentendo ai visitatori di godere dell'incantevole panorama mentre partecipano a manifestazioni culturali. Nell'ambito delle ristrutturazioni è stata mantenuta la struttura architettonica iconica del museo, che preserva così il suo fascino originale.

Il museo Chiossone, situato nel parco storico di Villetta Di Negro, vanta la collezione più grande e importante di arte giapponese in Italia. La collezione è stata raccolta dall'artista e incisore genovese Edoardo Chiossone durante il suo lungo periodo vissuto in Giappone alla fine del XIX secolo. Originariamente, la collezione fu aperta al pubblico nel 1905 nella sede dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, mentre dal 1971 è esposta nell'edificio attuale, progettato dall'architetto genovese Mario Labò negli anni '50.