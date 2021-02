Autostrade, conto alla rovescia per la riapertura dello svincolo A12/A7 (ma scattano altre chiusure)

Ancora una mattinata di code e disagi sul nodo autostradale ligure per la chiusura del bivio A12/A7, in vigore sino al 12 febbraio.

Tra le 7 e le 10 - orario indicato come da bollino rosso da Autostrade insieme con la fascia oraria 16-19 - il traffico risultava pesantemente congestionato proprio su A12 e A7, con code soprattutto in zona Bolzaneto. La riapertura dello svincolo è prevista per il 12 febbraio, ma Autostrade ha in serbo un'altra raffica di chiusure nei prossimi giorni, in particolare sulla A7.

Chiusure A7

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di risanamento dei giunti sul viadotto "Mereta" sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, nei seguenti giorni e orari:

- dalle 22 di lunedì 8 alle 6 di martedì 9 febbraio;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio, con orario 22-6.

L’alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, è di percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, per proseguire in direzione di Serravalle/Milano.

Sempre sulla A7, per consentire un intervento relativo ai giunti del viadotto "Fondega", previsto in orario notturno, dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, verso Serravalle/Milano.

L’alternativa in questo caso, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, è ancora quella di percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Busalla. I mezzi pesanti non possono però circolare sulla strada dei Giovi, e quelli che da Genova o da Livorno/Sestri Levante sono diretti verso Milano dovranno entrare a Genova Pra', sulla A10 e proseguire sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce fino all'allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi raggiungere la A7 e proseguire verso Milano.

Chiusure A10

Sulla A10, invece, si lavora per la sostituzione delle barriere antirumore e per la manutenzione delle gallerie.

Nelle cinque notti consecutive di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 febbraio, con orario 22-6, sarà dunque chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia, dove è presente un senso unico alternato, e rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra’.

Nelle del 12 e del 13 febbraio sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova, per la manutenzione delle barriere antirumore (dalle 21:30 di giovedì 11 alle 5:30 di venerdì 12 febbraio e dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 febbraio).

Nelle stesse notti sempre sulla A10 sarà chiuso anche il tratto compreso tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di Genova.

Chi proviene da Savona ed è diretto verso il capoluogo ligure dovrà quindi uscire obbligatoriamente alla stazione di Arenzano e potrà rientrare, sulla A10, alla stazione di Genova Aeroporto. La stazione di Genova Pra' sarà aperta in entrata solo per chi è diretto verso Savona e per chi deve immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Autostrade, il traffico alle 8

A7 Serravalle - Genova

- coda su allacciamento A7/A12 Genova-Sestri Levante-Genova Bolzaneto in direzione Milano

- coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova.

A12 Genova - Sestri Levante

- Coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova

- Coda tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7 Serravalle-Genova in direzione Genova

- Coda tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno

A26 Genova - Gravellona Toce

Coda tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri.