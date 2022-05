Palazzo Rosso pronto alla riapertura al pubblico

Le collezioni conservate a Palazzo Rosso saranno presto di nuovo aperte al pubblico, il percorso dei musei di Strada Nuova sarà così completo anche di questa tappa, insieme a Palazzo Bianco e Palazzo Tursi. Nella residenza dei Brignole-Sale sono stati realizzati interventi di adeguamento impiantistico e strutturale.

I lavori, in particolare, hanno dotato le sale del museo di impianti tecnologici per migliorare la fruizione delle esposizioni e hanno adeguato la struttura ai vigenti standard di qualità e sicurezza.

Gli interventi sono iniziati alla fine del 2019, per un costo di 2,8 milioni, e sono stati finanziati con i fondi del “Patto per Genova” e col sostegno della Compagnia di San Paolo, anche l’amministrazione comunale è interventa per il rifacimento di parte dei serramenti, per il restauro di arredi monumentali e per la realizzazione di alcuni tendaggi.

Sono stati messa a norma gli impianti idraulici, meccanici, elettrici e speciali, sono state realizzate nuove reti informatiche per permettere di offrire esperienze di visita del tutto differenti rispetto al passato.

È stata restaurata la Sala della Grotta del secondo piano ammezzato, con l’apertura al pubblico della relativa “alcova”, restaurata anche la volta della Sala della Primavera affrescata da Gregorio De Ferrari. Il progetto aveva come finalità il ripristino degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche del complesso e degli interventi eseguiti negli anni ‘50 ad opera dell’architetto Franco Albini.

Nel periodo di chiusura una parte delle collezioni del Palazzo Rosso è rimasta comunque visibile a genovesi e turisti, infatti una selezione di opere e manufatti è stata trasferita nel percorso di Palazzo Bianco.

Nelle sale affacciate sul giardino sono stati infatti esposti i grandi capolavori della collezione, dalla tavola di Palma il Vecchio con la Sacra Conversazione, all’olio su rame di Ludovico Carracci, dipinto a Bologna nel 1602, alle celebri tele di Giovan Francesco Barbieri detto Guercino – la Cleopatra e il Dio Padre con angioletto – e Guido Reni – il San Sebastiano.