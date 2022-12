Riapre il Museo di Archeologia Ligure dopo la chiusura per lavori

Riapre a Pegli domani, giovedì 29 dicembre, il Museo di Archeologia Ligure dopo un periodo di chiusura dovuto ai lavori di messa a norma.

Nelle 18 sale su tre piani, il pubblico potrà tornare a esplorare sfide, crisi e successi delle due specie umane vissute in Liguria, da cui discendono gli europei, nel corso di 100mila anni.

La festa per la riapertura

La riapertura verrà celebrata giovedì 29 alle ore 12, con una festa organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con associazioni e realtà economiche del ponente cittadino.

Sarà inaugurata la targa commemorativa dedicata all’archeologo siriano Khaled al-Asaad. A seguire, momenti musicali a cura della Conte Brass Band della Scuola Musicale Giuseppe Conte, letture per bambini a cura della biblioteca Benzi e laboratorio teatrale di Augusta Patrone. Per ragazzi e adulti ci saranno anche i giochi romani e egizi del Museo di Archeologia Ligure. Laboratori su prenotazione al numero 0106984045.

La gioia dei comitati: "Abbiamo bisogno di valorizzare il nostro patrimonio culturale"

A gioire per questa riapertura anche le associazioni del quartiere: "Una bella notizia per il quartiere, abbiamo bisogno come il pane di valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale che comprende chiese, parchi storici, musei - è il commento del comitato Pegli Bene Comune -. La chiusura del cinema Eden ha dato un colpo durissimo alla nostra offerta culturale che manca di spazi al chiuso dove organizzare convegni e spettacoli aperti al pubblico. Auspichiamo che oltre allo sblocco dei lavori del cinema Eden si dia un futuro al Museo Navale e ai tanti parchi storici di Pegli, Villa Centurione-Doria, Villa Rosa e Villa Banfi, migliorandone la fruibilità e conoscibilità da parte dei tanti turisti che vengono a Pegli. Parchi e attrazioni da inserire in un vero e proprio circuito culturale da far ruotare attorno a quel gioiello artistico, paesaggistico e botanico che è il parco di Villa Durazzo Pallavicini. Nel nostro piccolo faremo il possibile per accompagnare Pegli in questo ambizioso percorso verso un futuro di crescita culturale e sviluppo socio-economico del territorio".