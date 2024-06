Centro storico: riaprono Cavo Marescotti e Hamerica's

Hanno riaperto, dopo la chiusura disposta dall'Asl, la pasticceria Cavo Marescotti di via Fossatello e l'hamburgheria 'Hamerica's' di via San Lorenzo. Le saracinesche si sono alzate questa mattina. Entrambi i locali, ricordiamo, erano stati chiusi per il ritrovamento di blatte durante un'ispezione sanitaria.

Il provvedimento aveva fatto andare su tutte le furie Alessandro Cavo, titolare della pasticceria di Fossatello e presidente di Ascom Confcommercio. "La nostra è una lotta senza quartiere, siamo da sempre impegnati a tenere fuori insetti e topi, ma purtroppo il Comune e le aziende deputate a farlo, non si curano di questo aspetto", si era sfogato Cavo parlando con Genova Today.

"A Genova ci troviamo costretti a fronteggiare un disagio comune anche ad altri esercenti della zona, per questo motivo svolgiamo regolari interventi di disinfestazione ogni 15 giorni", avevano dichiarato i titolari di Hamerica's che hanno annunciato via social la riapertura.