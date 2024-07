Riaperta la storica Pasticceria Svizzera di Albaro con la nuova gestione di Poldo

Ha riaperto ufficialmente le sue porte la Pasticceria Svizzera ad Albaro, come anticipato da GenovaToday, con la nuova gestione a cura di Poldo, storico negozio di Pontedecimo.

La pasticceria è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13,30 e alle 15,45 alle 20, poi domenica solo al mattino, dalle 8 alle 13,30. Aspettando fine settembre, quando i lavori di restyling saranno definitivamente ultimati, per la festa di inaugurazione.

La storica Pasticceria Svizzera, aperta dal 1910 nel palazzo che ospitò il poeta Lord Byron a Genova, aveva chiuso a fine marzo, un grande dispiacere per la clientela affezionata. Poi, dopo qualche mese, si è fatto avanti Poldo Crocco, titolare di un'altra famosa pasticceria, quella di Pontedecimo: "Avevamo letto della triste chiusura della pasticceria - aveva spiegato a GenovaToday - e sono anni che desideravamo venire in centro con un nostro punto vendita. Dunque non ho perso l'occasione di propormi e l'operazione è riuscita anche grazie al contatto con la signora svizzera che ha gestito la pasticceria per quarant'anni. È uno dei locali più antichi di Genova ed è un onore poter far proseguire il cammino di questa storica attività che sarà sempre svizzera, affiancata al nome di Poldo".

Tra le specialità che verranno (ri)proposte, le ricette storiche della Pasticceria Svizzera come il panettone gastronomico, le quiche lorraine, le paste al gianduia. E poi altre dolcezze, dalle torte a tutto il necessario per la colazione (compresa la focaccia).

Rinasce così un luogo storico, che aveva cambiato gestione più volte (finendo anche coinvolto nel crack Qui!Group) ma che con gli anni era diventato sinonimo di garanzia e qualità per i clienti.