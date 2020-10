Val d'Aveto, crolla una porzione di strada a Rezzoaglio

Strada chiusa a causa di una frana in Val d'Aveto. A causa del maltempo e della pioggia caduta negli ultimi giorni è crollata un'ampia porzione di carreggiata strada provinciale della Val d'Aveto (sp 586).

Il crollo è avvenuto nel comune di Rezzoaglio (in provincia di Genova) in direzione nord verso Bobbio, tra i bivi per Caselle e Pievetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La strada è quindi chiusa al traffico e i tecnici stanno monitorando la situazione.