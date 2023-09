Revocato divieto balneazione a Boccadasse, Priaruggia e Sturla ovest

Revocato il divieto di balneazione a Boccadasse, Priaruggia e Sturla ovest.

Lo comunica Arpal dopo i nuovi campionamenti eseguiti nelle spiagge.

E' dunque ora consentito fare il bagno a: Boccadasse, dal confine est Bagni nuovo lido al civico 47 di via Capo Santa Chiara; Priaruggia: dal tratto terminale di via S. Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco e Sturla ovest, dal lato est del civico 16 di via del Tritone al lato ovest del civico 8 di via del Tritone.