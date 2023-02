Rete Genovese, lettera a Bucci dopo le manifestazioni in città: "Serve vera partecipazione"

Dopo la manifestazione di sabato 28 gennaio 2023 con comitati, associazioni e movimenti che sono scesi in piazza per rivendicare il diritto a essere coinvolti nei progetti ed essere informati, la Rete Genovese si rivolge direttamente al sindaco Marco Bucci con una lettera aperta che riceviamo e pubblichiamo. Ancora una volta gli esponenti di alcune realtà cittadine provenienti dai diversi quartieri della città chiedono maggior coinvolgimento sulle grandi opere portate avanti dall'amministrazione comunale.

"Gentile Sig. Sindaco, rispondiamo in merito al Suo pensiero espresso nell’articolo di Emanuele Rossi (su Il Secolo XIX) del 29 gennaio. Noi stessi abbiamo, in ogni occasione, affermato e ribadito che la partecipazione non è fatta dai comitati bensì dai cittadini. Partecipazione infatti è l’esistenza di procedure aperte a tutti i cittadini, organizzati o singoli, che producono decisioni riconosciute legittime da tutte le parti in causa. Una partecipazione che si rende necessaria nel momento in cui le scelte non prendono in considerazione i pericoli, esistenti o futuri, per la salute e la sicurezza dei cittadini e ancor meno si pongono l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, in una città che ne avrebbe primaria necessità.

Assistiamo infatti a progetti rispondenti ad una logica esclusivamente mercantile che non considera l’impatto ambientale, i rischi per la salute della popolazione e cerca anche di omettere quella minima garanzia offerta dalla Valutazione d’Impatto Ambientale. Sia ben chiaro, a noi non interessa fare sterili polemiche su piccoli dettagli progettuali: siamo preoccupati per il prevalere degli interessi privati che ruotano intorno alle opere e della perdurante mancata attenzione, che dovrebbe essere prioritaria, ai diritti e ai bisogni diffusi e alla cura di una comunità che con quelle opere dovrà convivere.

Le ricordiamo che nel gennaio 2017 è stata approvata dal Consiglio Comunale una delibera di iniziativa popolare contenente un’articolata proposta di regolamento della partecipazione, regolamento peraltro previsto dallo Statuto Comunale. Nonostante le nostre reiterate insistenze, la Giunta e Lei in persona rifiutaste di discutere l’attuazione della delibera. L’ufficio partecipazione venne soppresso e la funzionaria addetta fu trasferita ad altre mansioni.

Così facendo Lei ha scelto l’opzione zero, quella stessa scelta che rimprovera a noi, ritenendo preferibile un rapporto discrezionale e paternalistico con la popolazione, che le lascia sostanzialmente le mani libere. La delibera del 2017 è ancora lì, che aspetta di essere finalmente attuata, adempiendo così anche a una precisa disposizione dello Statuto Comunale. Se Lei vorrà riprendere il percorso verso una vera partecipazione dei cittadini, troverà in noi, e speriamo anche in tanti altri, interlocutori attenti ai contenuti, scevri da faziosità e preconcetti. Da quale punto vuole dunque cominciare, visto che per noi le questioni sono ancora tutte aperte?

Con i nostri saluti".

I firmatari della Rete Genovese