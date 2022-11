Cornigliano, inaugurata la nuova piazza Rizzolio: area giochi, parcheggi, tutte le novità

Nuovo look e nuovi servizi per piazza Giacinto Rizzolio, nel cuore del quartiere di Cornigliano. La piazza, inaugurata mercoledì mattina, è stata oggetto di un intervento di restyling curato da Società per Cornigliano attraverso Sviluppo Genova come stazione appaltante e direzione lavori.

La piazza, che ospita il commissariato di polizia, uffici postali e una pubblica assistenza, è oggi pedonalizzata e completamente risistemata, in due fasi, che hanno riguardato anche la retrostante via Robotti, su un totale di 2.600 metri quadri di superficie.

Inserita anche una nuova illuminazione, una pavimentazione drenante, nuove aiuole con piante e arbusti. Inoltre, è stata realizzata una nuova area giochi per bambini con finanziamenti regionali attraverso il Civ.

I lavori, iniziati lo scorso febbraio, sono partiti dalla risistemazione dell’area retrostante su via Robotti (900 metri quadri), dove è stato demolito l’edificio dell’ex bocciofila per realizzare un nuovo parcheggio a servizio del commissariato e della pubblica assistenza, realizzati nuovi impianti di illuminazione e di alimentazione delle strumentazioni sanitarie presenti nei veicoli della pubblica amministrazione. Sono stati razionalizzati e aumentati anche i parcheggi pubblici presenti su via Robotti, piantate nuove alberature e ripristinate le facciate degli edifici sul nuovo parcheggio.

L’intervento è stato affidato al Consorzio stabile Alpi scarl con HW Style srl incaricata come esecutrice, con un investimento di circa mezzo milione di euro, ha previsto anche l’installazione di nuova videosorveglianza che implementa quello già esistente.

"Le opere realizzate - ha spiegato il presidente di Società per Cornigliano Paolo Fanghella - sono in continuità con la riqualificazione già effettuata di via Cornigliano, restituendo ai residenti uno spazio che era stato perso. Inoltre si sta per concludere l’iter progettuale per l’intervento, molto importante e atteso, che ridisegnerà piazza Massena, completando la riqualificazione della zona più importante di Cornigliano che migliorerà la vita dei residenti e aiuterà lo sviluppo delle attività commerciali".

"Cornigliano negli ultimi anni - ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci -. è stata oggetto di numerose operazioni di restyling, la riqualificazione di questa piazza è un intervento che contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità di vita nel quartiere". "Dopo la riqualificazione di villa Dufour e il rifacimento di via Cornigliano - fa eco il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi - oggi riconsegniamo al quartiere un altro spazio bello e accogliente per le famiglie. I cantieri di questi anni hanno portato qualche disagio: ne eravamo consapevoli e abbiamo supportato con un indennizzo le attività che hanno dovuto convivere con i lavori in corso, ma oggi il risultato è decisamente positivo e sotto gli occhi di tutti".

"È una giornata di festa, perché si è compiuto un altro importante passo avanti nella riqualificazione di Cornigliano, allontanandoci sempre di più da un passato di degrado che i cittadini vogliono dimenticare" ha commentato il presidente del Municipio VI Medio Ponente Cristina Pozzi.