Santa Margherita, al via il restyling del parco: 450 nuove piantumazioni

Più di 72mila euro per il restyling del parco del Flauto Magico a Santa Margherita Ligure, in corso Rainusso, per la piantumazione di 450 nuove essenze di siepi e fiori.

Gli interventi riguarderanno le aiuole di ingresso (le laterali e quella antistante), oltre al posizionamento di essenze a fioritura stagionale, differenziata a seconda dei vari periodi dell’anno.

Proseguendo nel dettaglio dell’intervento, sarà inoltre sostituita l’intera siepe che divide il parco dagli edifici residenziali sul lato sud est con 70 siepi in tutto, alte all’incirca un metro e mezzo e saranno anche piantumate tre bignonie e quattro gelsomini.

Dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e la consigliera Arianna Sturlese con delega al verde: "Prosegue il progetto di totale recupero di questo polmone verde al centro della città. Il parco del Flauto Magico sarà ancora più bello e accogliente. Le nuove piante e fioriture renderanno più suggestivo e colorato un ambiente che nasce già come un abbraccio variopinto a chi varca il cancello di corso Rainusso".

Gli interventi che interesseranno il parco del Flauto Magico di corso Rainusso rientrano in un più ampio progetto di abbellimento del verde pubblico e ripiantumazione alberi che toccherà da vicino anche altre zone della città.