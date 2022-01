Non solo incendi, nel 2021 oltre 14mila interventi dei vigili del fuoco di Genova

Nel 2021 i vigili del fuoco di Genova sono partiti dalla centrale di San Benigno ben 14.233 volte.

I pompieri di via Albertazzi hanno risposto alle più disparate chiamate: dall'apertura porte per smarrimento chiavi, guasto della serratura, disattenzione (4.036 uscite), agli interventi in ambito aeroportuale sia per emergenze su aeromobili ma anche per interventi generici in ambito aeroportuale (42).

Seguono in ordine crescente: interventi generici in ambito portuale (44); per inquinamenti, emissioni o dispersioni di prodotti in corsi d’acqua o su strada (51); recuperi di beni, intesi, ad esempio, anche come oggetti personali in edifici interdetti per pericoli di stabilità (117); falsi allarmi, ovvero richieste per le quali i vigili del fuoco sono partiti e rientrati alla base senza interventi sul posto (187); intervento non più necessario inteso come intervento non realizzatosi in quanto risolto immediatamente dopo la registrazione della richiesta da parte dei cittadini, spesso durante il tempo di percorrenza dei mezzi dei pompieri dalla sede al luogo dell’evento (288); incidenti stradali per tirare fuori le persone rimaste bloccate all’interno del veicolo incidentato ma anche per la messa in sicurezza della carreggiata (406); danni da acqua intesi sia come perdite di tubazioni di acqua all’interno di stabili ma anche danni da perdite per mancata impermeabilità delle coperture degli edifici (733); dissesti statici come caduta d'intonaco dai palazzi, cedimento di controsoffitti o muri pericolanti (1.195); incendi in appartamenti, nei boschi, di cassonetti dei rifiuti, auto o coperture di edifici (1.802); soccorsi e salvataggi di persone e animali, come persone soccorse in mare, in ambienti impervi, persone bloccate in ascensore (3.633).