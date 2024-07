Rapporto Spiagge Legambiente, Genova seconda città in Italia per eventi meteo estremi sulle coste

Doppio dato negativo per la Liguria e il suo capoluogo nell'ultimo Report Spiagge di Legambiente. Da una parte, analizzando i dati dal 2010 a oggi, Genova è la seconda città in Italia per eventi meteo estremi sulla costa, come testimoniano anche le violente mareggiate degli ultimi anni. Dall'altra, la regione continua a essere "maglia nera" in Italia per la percentuale di spiagge occupate dagli stabilimenti balneari, il 70% secondo quanto riportato dal dossier.

Per Legambiente due fattori che si intersecano alla ricerca di un equilibrio tra necessità di tutela della costa, eccessiva antropizzazione dei litorali e cambiamenti climatici.

Eventi meteo estremi sulla costa: Genova seconda città in Italia

Il rapporto evidenzia che nelle aree costiere italiane crescono gli eventi meteo estremi tra allagamenti, trombe d’aria, esondazione di fiumi, mareggiate, grandinate e così via. In questo quadro, Genova è la seconda città peggiore in assoluto, con la Liguria prima regione del nord e quarta in Italia. Parlando di numeri, dal 2010 al 2024 Genova è la seconda città italiana con 36 eventi (la prima è Bari, con 44). Importante il riferimento agli accumuli di Poseidonia e altri materiali vegetali che quando non eliminati possono costituire un elemento di protezione contro l'azione delle mareggiate.

"Numeri che ci preoccupano - commenta Stefano Bigliazzi, Presidente Legambiente Liguria - e ci fanno dire che è indispensabile agire concretamente per ridurre il danno. Se in assoluto l’investimento nella tutela del territorio è il miglior modo di spendere il denaro pubblico, per Genova e per la Liguria vale ancora di più: serve a tutelare la vita delle persone e anche a difendere lo sviluppo economico portato dal turismo. In una regione ove le spiagge pubbliche sono ridotte al lumicino, l’intervento pubblico a tutela del territorio è anche il miglior modo di difendere i diritti di chi opera bene, altro che difendere i privilegi di chi ha concessioni scadute".

Il Report Spiagge evidenzia che gli eventi meteo estremi sulla costa sono dovuti a più fattori, tra cui l'antropizzazione dei litorali italiani e l'innalzamento della temperatura dei mari. "È necessaria una visione illuminata e una pianificazione coerente che tenga conto degli obiettivi di adattamento ai mutamenti climatici e di mitigazione dei dissesti, elevando la qualità della gestione ambientale sostenibile delle nostre spiagge - conclude Bigliazzi -. E soprattutto è fondamentale adottare i Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (Pudm) prevedendo che almeno il 50% del nostro litorale sia destinato alla libera fruizione".

In Liguria il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari

La Liguria continua a essere "maglia nera" in Italia per la percentuale di spiagge occupate da stabilimenti balneari: il 70%, secondo il report, un dato negativo che condivide con Emilia Romagna e Campania. Ma la percentuale si alza ancor più in specifici comuni.

Legambiente denuncia che la mappatura ufficiale del governo, i cui risultati sono stati diffusi lo scorso autunno, presenta dati "sconcertanti". Infatti "secondo i tecnici del ministero, solo il 33% delle coste italiane è oggetto di concessioni. Il calcolo è stato effettuato sul totale della costa italiana e non sulle sole aree balneabili e di costa bassa, includendo quindi anche i tratti di costa rocciosa, quelli non accessibili, le spiagge non appetibili per motivi oggettivi o quelle che non possono essere date in concessione perché sono presenti infrastrutture e manufatti, aree industriali e porti. Inoltre, i criteri tecnici utili a determinare la sussistenza della scarsità della risorsa naturale tengono conto del dato nazionale, aggirando l’importante questione di fondo degli squilibri rispetto alla diffusione degli stabilimenti balneari" senza considerate le situazioni specifiche delle regioni e dei comuni.

Per quanto riguarda le gare per le concessioni, il Consiglio di Stato ha affermato che le proroghe generalizzate sono illegittime perché in contrasto con la normativa europea e che, entro il 31 dicembre 2024, tutti i territori dovranno bandire procedure di gara imparziali e trasparenti. "Ma in Italia - segue Legambiente - complice il ritardo del Governo, regioni e comuni stanno procedendo nella confusione più totale senza un quadro normativo unico di riferimento". In Liguria non sono state avviate procedure a livello regionale, ma nemmeno previste proroghe o rinvii. A livello comunale invece le singole giunte hanno preso decisioni a sé.

Cambiamenti climatici, i settori più vulnerabili in Liguria

Nel 2023 la Regione Liguria ha approvato la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, frutto di un percorso di collaborazione con Ministero dell'Ambiente, Arpal, Ire, Cima, Unige e Liguria Ricerche.

Fondazione Cima, in particolare, ha sviluppato un modello di previsione degli scenari futuri climatici e di impatti degli eventi estremi, definendo all'interno del territorio ligure le aree che saranno più soggette ai cambiamenti. Tra i settori più vulnerabili sono segnalate le coste, gli ecosistemi marini, il turismo e la pesca. Lo studio sui giorni consecutivi di siccità mostra come su tutto il territorio potrebbe avvenire in futuro un aumento del massimo numero di giorni consecutivi secchi, con una maggior variazione lungo le coste liguri rispetto alle zone a latitudini maggiori.

In particolare, gli impatti potenziali sulle coste riguardano l'aumento dei danni derivanti da erosione, mareggiate e inondazioni. Gli obiettivi strategici fissati sono la consapevolezza delle comunità costiere sui rischi e le alterazioni dovute ai cambiamenti climatici, la riduzione di questi rischi, la conservazione e la tutela degli ecosistemi, l'aumento della biodiversità, la protezione della costa dall'innalzamento del mare e dall'azione di erosione e mareggiate che negli ultimi anni sono state particolarmente distruttive.