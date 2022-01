Polizia locale, calano gli incidenti mortali: 14 in un anno

Migliaia di controlli, più di 52mila infrazioni rilevate. Sono i numeri di un anno di attività della polizia locale a Genova. Il report è stato diffuso pochi giorni dopo la celebrazione di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. Sul versante della sicurezza stradale, emerge il calo degli incidenti mortali: 14 contro i 18 del 2019, i 24 del 2018 e i 21 del 2020. Per quanto riguarda i sinistri con feriti, sono stati 3350 nel 2021, contro i 3706 del 2019, 3976 nel 2018 e 4046 nel 2017.

“La diminuzione del rischio stradale in città e il contestuale andamento degli indicatori che testimoniano un accresciuto livello della sicurezza sono notizie estremamente positive", sottolinea l’assessore alla polizia locale Giorgio Viale. "Il fatto che siano diminuiti gli incidenti mortali e quelli con feriti ci conforta: stiamo operando con decisione e costanza perseguendo i nostri obiettivi e lo stiamo facendo con una politica che non è soltanto repressiva, ma anche mettendo in campo moltissime azioni di sensibilizzazione e informazione.

Naturalmente il contrasto a comportamenti pericolosi mentre si è alla guida, dalla guida col cellulare alla velocità eccessiva, sarà sempre massimo, ma a ciò abbiamo da tempo affiancato campagne con spot, manifesti e strategie social che mirano a prevenire questi comportamenti. Sotto un altro profilo, l’andamento di questi indici comporta anche una diminuzione del premio medio Rc auto con un conseguente risparmio per tutti gli automobilisti genovesi”.

La flessione degli incidenti di più grave entità è riconducibile anche alle campagne di sensibilizzazione messe in atto dalla polizia locale in contrasto ai comportamenti pericolosi mentre si è alla guida: comportamenti che sono elencati nel titolo V del Codice della Strada. Si va dalla guida col cellulare alle cinture di sicurezza non correttamente allacciate, passando per manovre pericolose come inversioni di marcia e svolte laddove vietato, transito con il semaforo rosso o guida di mezzi a due ruote senza casco.

I vigili urbani sono stati impegnati anche in attività preventiva. Ne è un esempio la campagna sulla sicurezza stradale, lanciata la scorsa primavera per sensibilizzare non solo i giovani neopatentati, ma anche chi guida da anni. Proprio per raggiungere un target più ampio possibile, l’iniziativa si è sviluppata su più canali e ha visto la realizzazione di una guida sulla sicurezza stradale, un test interattivo (che si può effettuare sul sito del comune di Genova), che è stato compilato da 1.193 utenti, per valutare le proprie conoscenze in tema di codice della strada, affissioni e una campagna social.

Stando ai risultati del test, le risposte esatte hanno un voto medio pari a 8,2 punti su 13 (il 63,07%). “I risultati di questo test sono piuttosto indicativi - puntualizza Gianluca Giurato, comandante della Polizia Locale di Genova - La strada per una presa di coscienza di quanto sia importante tenere comportamenti corretti alla guida per la propria e l’altrui incolumità è ancora lunga. Tuttavia, il calo degli incidenti di più grave entità registrato nel 2021 è segno che il percorso intrapreso, fatto non solo di un potenziamento dei controlli ma anche e soprattutto di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, è quello giusto. Ringrazio i miei collaboratori per l’impegno profuso su questo fronte, sempre a servizio e a tutela della cittadinanza”.