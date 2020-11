Covid, entrambi Rt a 0,9. Resta la pressione sugli ospedali

«Dall’Istituto Superiore di Sanità è arrivato il Report 27, che si riferisce al periodo dal 9 al 15 novembre. Gli indicatori di qualità sono stati valutati positivamente e in Liguria entrambi gli Rt sono pari a 0,9».

È quanto ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti sull'indice di contagio del covid, nel corso del punto stampa di giovedì sera in Regione. «Report che conferma ancora una volta l’accuratezza dei dati che trasmettiamo a Roma e anche la tendenza di rallentamento della diffusione del Covid, che piano piano sta calando in tutta la nostra regione», ha scritto poi sulla sua pagina Facebook il presidente. «Così come sta diminuendo la pressione sui nostri ospedali, che monitoriamo costantemente, dove i letti occupati calano di 51 unità mentre sono stabili le terapie intensive».

Numeri che, secondo Toti, parlano chiaro: «La zona rossa sarebbe totalmente ingiustificabile. Riteniamo sia prudente restare in zona arancione anche se abbiamo alcuni indicatori già da gialla. Ma dobbiamo far scendere Rt e liberare ospedali».

Giovedì pomeriggio la Conferenza delle Regioni ha chiesto l'equiparazione giuridica dei tamponi rapidi a quelli molecolari: la risposta arriverà dall'Europa. «Abbiamo anche chiesto al Governo - ha spiegato Toti - un maggior coinvolgimento delle Regioni e un'attenzione anche ai dati attuali e non solo ai report».

La situazione negli ospedali

«Incoraggiante andamento nei pronto soccorso con i passaggi scesi sotto i 200. Se continuerà così dalla prossima settimana potremo pensare a riorganizzare la rete ospedaliera per le altre patologie», ha detto in conferenza il primario del pronto soccorso del San Martino Angelo Gratarola. «Ci aspettiamo ancora per qualche giorno l'incremento nelle terapie intensive perché il numero di ricoverati è importante».