Arriva il "Museo della Città di Genova": avrà la sede nella Loggia dei Banchi

Entro la fine del 2021 Genova avrà il suo museo: a prometterlo, il sindaco Marco Bucci che ha postato su Facebook il rendering del progetto. Il "Museo della Città di Genova" nasce per valorizzare il patrimonio culturale della Superba, e avrà sede nella Loggia dei Banchi, nel cuore del centro storico. L'architettura sarà moderna, e «risponde alle più innovative tendenze internazionali degli spazi museali».

Ma in pratica di cosa si tratta? Bucci spiega: «Un museo per tutti che, nel rispetto delle caratteristiche e del valore storico della location ripropone, come il mercato originario, uno spazio di scambi e incontri, una sorta di piazza urbana interna, nel dialogo continuo tra città e museo, tra interno ed esterno. Un posto dove i turisti potranno scoprire chi siamo e i genovesi potranno riscoprire di chi siamo figli: chi eravamo nel passato per capire chi vogliamo essere nel futuro».

Ecco il rendering pubblicato sul profilo Facebook del sindaco:

Insomma, non si sa ancora bene cosa vedremo all'interno, ma dal rendering si intuisce che ci sarà uno spazio aperto con una grande scalinata su cui si potrà passeggiare ma anche sedersi, installazioni e poi tanta multimedialità per spiegare la storia di Genova, in un palazzo antico ma con interni moderni. Uno spazio per la riscoperta dell'"orgoglio genovese" e dello spirito di appartenenza alla comunità: «Sono valori che in questi anni abbiamo toccato con mano - commenta Bucci - anche a causa di eventi che non avremmo mai voluto vivere, ma che hanno dimostrato la vera essenza di noi genovesi. Dopo aver apprezzato nuovamente la bandiera di San Giorgio come simbolo che ci unisce, tra poco avremo anche la possibilità di rivivere secoli di storia gloriosa». Il progetto verrà realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

La notizia è stata accolta con gioia, anche se non manca chi chiede sui social che, oltre al museo, venga prestata attenzione anche alla manutenzione della città, o alla rimozione delle barriere architettoniche, vedendo il rendering con la grande scalinata.