Dagli scavi della Foce affiora un relitto: le ipotesi

Qualcosa di inaspettato emerge dagli scavi di piazzale Kennedy. Sotto la ruspa, in azione per realizzare il parco e i posteggi sotterranei, è affiorato un lungo relitto arrugginito, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, di cui si cerca subito di risalire ai dettagli. Tutto della sua forma fa pensare a una nave, lunga e stretta, di dimensioni ridotte, probabilmente militare. I lavori di scavo hanno permesso di liberarla dal terreno e di poterne studiare meglio le caratteristiche. La Soprintendenza farà un sopralluogo nella giornata di lunedì per verificarne l’origine e stabilire se proseguire i lavori, al momento sospesi.

Nel frattempo, si susseguono diverse ipotesi a riguardo. La “nave fantasma” potrebbe essere una nostrana motozattera da sbarco che veniva utilizzata sia da italiani sia da tedeschi durante la Guerra, rimasta spiaggiata lì dopo una libecciata e poi insabbiata. Ai tempi non era raro che le navi venissero utilizzate nei cantieri come riempimento. Potrebbe invece trattarsi di un residuo dei cantieri Odero, che fino agli anni Trenta hanno costruito navi proprio sulla riva a levante della spiaggia alla Foce del Bisagno.

Un’altra ipotesi, basata anche su immagini d’epoca scattate in quelle spiagge, compara il relitto a mezzi di costruzione britannica. Potrebbe infatti trattarsi dei resti di una delle piccole imbarcazioni della Royal Navy, scaraventate dal mare sulla spiaggia nel dopoguerra. Le varie supposizioni potranno trovare conferma o meno a partire, dopo il sopralluogo, dalla prossima settimana.