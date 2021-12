Genova vince la regata delle Antiche Repubbliche Marinare 2021

Genova ha conquistato la 65esima edizione della regata delle Antiche Repubbliche Marinare, che si è disputata domenica 19 dicembre a partire dalle 12.30 nello specchio acqueo della fascia di rispetto di Prà. Amalfi si piazza in seconda posizione, Venezia arriva terza e Pisa in quarta posizione.

Istituita nel 1955 per celebrare le imprese delle più antiche Repubbliche Marinare italiane, la gara remiera per galeoni coinvolge quattro equipaggi, ognuno dei quali è composto da 8 vogatori e un timoniere, mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1 metro e 70 centimetri.

I galeoni, realizzati sulla linea delle antiche 'Galere' o 'Feluche di Rappresentanza' sono dipinti con i colori tradizionali e i simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: bianco con drago per Genova, rosso con aquila per Pisa, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi.

La gara si svolge ogni anno ed è ospitata a rotazione in una delle quattro città, l'ultima edizione a Genova è stata nel 2018. La città vincitrice si aggiudica il trofeo in oro e argento realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva.

La regata è stata preceduta da un grande corteo, formato dai cortei storici delle quattro città Repubbliche Marinare, che partirà sabato 18 alle 15 da piazza De Ferrari/largo Pertini. In testa al corteo, la banda della Filarmonica Sestrese. Durante il percorso (via XXV Aprile, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, piazza della Meridiana, via Cairoli, via Bensa, piazza dell’Annunziata, via Lomellini, piazza Fossatello, via al Ponte Calvi, via Sottoripa, piazza Caricamento), i figuranti dei cortei storici metteranno in scena un momento rappresentativo della propria città.