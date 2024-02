Il regalo di laurea smarrito sul treno che arriva a destinazione grazie al tam tam sui social

Una storia a lieto fine grazie al tam tam su Facebook. Nelle ultime ore era diventato virale sulle bacheche dei genovesi, e sui tanti gruppi di città e quartiere, un post con la fotografia di un pacchetto regalo bianco e blu trovato su un treno da una persona, che aveva lanciato un appello per provare a rintracciare la proprietaria.

"Ho bisogno del vostro aiuto - si leggeva nel post pubblicato venerdì 23 febbraio su Facebook -. Oggi è stato trovato questo regalo su un treno a Genova Principe. Il treno arrivava da Savona per Sestri Levante alle ore 14.15 circa. È un regalo di laurea per una ragazza da parte di una sorella o di un'amica di nome Veronica. C'è un bellissimo biglietto di affetto e stima e vorremmo trovare la fortunata ragazza che ha meritato queste belle parole. Se potete aiutarmi ve ne sono grata".

A distanza di circa 24 ore la bella notizia. La destinataria del regalo è stata trovata dopo oltre 2.500 condivisioni del messaggio e tante persone che si sono attivate nei commenti. Chi suggerendo di contattare il negozio, una gioielleria, nel quale era stato acquistato il dono, chi Trenitalia e chi le facoltà dell'università. La donna che aveva lanciato l'appello ha infatti fornito un aggiornamento: "Grazie infinite a tutti. Sono riuscita a trovare Veronica e ci muoveremo presto per consegnare il regalo e il bellissimo biglietto alla destinataria. Vi ringrazio in particolare da chi ha trovato il regalo che non avendo profili ha utilizzato me come tramite".

