Da Voltri alla vetta del Monte Bianco, nuovo record per Marcello Ugazio

"Ora posso dire finalmente che l'obiettivo più importante della stagione 2023 è stato centrato! 14h 42' 14''" è il tempo che ho fatto registrare per la Fkt Genova - Monte Bianco, un tentativo di record, che avevo in mente già da qualche anno. Oggi sono riuscito a realizzarlo grazie a una lunga preparazione, alle mie precedenti esperienze sul Monte Rosa, ma soprattutto grazie a un team impeccabile!". Queste le parole di Marcello Ugazio sulla sua pagina Facebook dopo la conquista del record.

Nuova sfida, nuova vittoria. Marcello Ugazio, nella modalità bike & sky, ha battuto il record Fkt (Fastnet Know Time) sul percorso Genova - Monte Bianco, ideato nel 1997 da Marino Giacometti, che impiegò 23h per raggiungere la vetta. Il record, che doveva battere, era di 16h 35' 52'', fatto nel 2013 dal piemontese Nico Valsesia.

Un percorso di 320 km totali e 5.500 mt di dislivello, dal mare alla montagna, che è stato preparato nei minimi dettagli dal team di 25 tecnici, che segue la preparazione di Ugazio per garantirgli sicurezza e assistenza costante durante tutta la faticosissima impresa.

Alle 18 di sabato 8 luglio la partenza da Genova Voltri in sella alla sua bicicletta, ha affrontato il passo del Turchino, ha attraversato tutta la Valle d'Aosta passando per Courmayeur (1.224 mt altitudine) per poi abbandonare la sua bicicletta al Lago Combal a 1959 metri dopo aver percorso circa 320 km.

Nei pressi della Capanna di Combal, seguito dalla guida alpina Denis Trento, ha iniziato la salita di 16 km verso la vetta del Monte Bianco passando per il ghiacciaio Miage fino al rifugio Gonella a 3072 mt dove ha modificato il suo equipaggiamento da bici a quello da alpinista per raggiungere il ghiacciaio Dòme, quindi colle di Bionassu e infine l'arrivo dopo solo 14h 42' 1'' ai 4.810 mt della vetta del Monte Bianco.