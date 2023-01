Una giovane musicista di Recco al Festival di Sanremo

Una giovane musicista di Recco farà parte dell'orchestra del 73esimo Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Si chiama Cecilia Oneto, ha 24 anni e collabora nell’orchestra come primo flauto.

Il papà è Carlo, cornista professionista e preside, la mamma è Sandra Terrile, cantante lirica amatoriale, Cecilia è quindi figlia d'arte, in una famiglia di musicisti che l'ha indirizzata fin dall'età di 6 anni allo studio del flauto e incoraggiata a entrare nell'organico della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco. In seguito è stata selezionata nel coro di voci bianche del Teatro Carlo Felice e all'età di 14 anni si è iscritta al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dove ha proseguito il percorso accademico di studi fino alla laurea triennale in flauto traverso. Dallo scorso anno Cecilia collabora con l’orchestra sinfonica di Sanremo e sta conseguendo la laurea magistrale.

"Congratulazioni vivissime alla nostra concittadina - dichiara il sindaco di Recco Carlo Gandolfo - la sua partecipazione al Festival di Sanremo è motivo di orgoglio per tutta la città e testimonia quanto la nostra Filarmonica sia una vera e propria fucina di talenti musicali".