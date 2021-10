Anche una studentessa genovese nel cast del programma Rai "Il Collegio"

Anche una studentessa genovese nel cast de "Il Collegio". La 14enne Rebecca Parziale vestirà i panni di una ragazza sulla soglia del 1977 per il programma di Rai2 nato come un esperimento sociale e diventato un cult del piccolo schermo.

L'apertura del collegio “Regina Margherita” di Anagni è prevista in prima serata il 26 ottobre. Rebecca avrà altri 19 compagni di classe provenienti da tutt'Italia e insieme dovranno lasciare le abitudini della vita moderna, in particolare i social media, per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile e delle radio libere.

Ad attenderli in classe, ci saranno come sempre: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. Immancabile il Preside, Paolo Bosisio.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.

Su RaiPlay gli appassionati del programma potranno scoprire in esclusiva dal 5 ottobre i divertenti provini che, grazie a domande di “cultura generale”, hanno permesso di individuare il cast. Dall’ 11 ottobre saranno online le Backstories che sveleranno le passioni e i talenti dei protagonisti della nuova edizione.