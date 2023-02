Rastrelliere vuote e biciclette legate alla ringhiera, lo strano caso del Porto Antico

Lo strano caso delle rastrelliere per biciclette. Potrebbe essere questo il titolo di una foto davvero emblematica postata da Fiab Genova sui propri canali social e scattata all'interno dell'area del Porto Antico. I mezzi a due ruote sono tutti legati a una ringhiera, a pochi passi da quello che dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo) il naturale ricovero per le bici.

"Alle storture, si sa, ci si abitua - scrive l'associazione su Facebook - e sono moltissimi anni che al Porto Antico di Genova va in scena questo film. Le rastrelliere 'scolapiatti' vuote e le bici legate alla ringhiera. Ci domandiamo se l’amministrazione della Porto Antico Spa si sia mai chiesta il perché. Sarà forse perché i ciclisti sono gente strana che fa le cose alla rovescia o perché le rastrelliere 'scolapiatti' messe chissà quando da chi evidentemente la bici non la usa non vanno assolutamente bene? Certo il mercato continua a propinarcele e c’è sempre qualcuno che ci cade e le compra. Consigliamo però di chiedere al Comune di Genova quali sono le rastrelliere che vanno installate. Lì lo hanno capito ormai da anni e ora stanno installando il 'modello Verona', che funziona alla grande".

Romolo Solari, presidente di Fiab Genova spiega a GenovaToday quali sono le principali problematiche: "Nelle rastrelliere 'scolapiatti' non è possibile fissare il telaio oltre alla ruota, fondamentale per motivi di sicurezza, inoltre i cerchioni si possono storcere. Questi sono i principali motivi per cui di fatto i ciclisti non utilizzano questa tipologia di stalli. Non è ovviamente una situazione nuova perché credo che quelle rastrelliere si trovino al Porto Antico da quasi 20 anni, però siamo convinti che con un piccolo sforzo economico possano essere sostituite con quelle che il Comune di Genova sta installando in tutta la città. Il 'modello Verona', come quelle che si possono vedere in corso Italia, consente di fissare il telaio e non rovina la ruota. Le rastrelliere 'scolapiatti' possono forse andare bene solo per asili o scuole, o comunque per piccole biciclette per bambini".

Solari rilancia poi una vecchia proposta: "Secondo noi - spiega - potrebbe essere utile una sorta di regolamento urbano sull'installazione degli arredi. Lo dico perché girando con la mia bicicletta mi sono reso conto che spesso, davanti a supermercati o in altri luoghi di aggregazione come per esempio il nuovo mercato di Corso Sardegna, quando non è direttamente il Comune a scegliere quali rastrelliere installare vengono poi scelti prodotti poco funzionali, che non vengono utilizzati. Un regolamento potrebbe essere utile per tutto quello che riguarda il suolo pubblico, ma probabilmente anche in aree private fornirebbe uno spunto per far capire, a chi magari non è un ciclista, quali potrebbero essere le soluzioni migliori".

Nella foto sotto un esempio di rastrelliera 'modello Verona', in corso Italia