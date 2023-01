Foto con il cartonato di Bagnasco, annunciato il vincitore del contest

Mercoledì 18 gennaio 2023 il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha annunciato il vincitore del contest del totem natalizio. Tutto è nato da un atto vandalico ai danni del manifesto con cui il sindaco ha deciso di fare gli auguri di buone feste ai passanti. E così il Primo cittadino ha deciso di gettare acqua sul fuoco, dando un seguito divertente alla vicenda.

"Grande successo per il contest Instagram natalizio - scrive il sindaco in un post -, ad aggiudicarsi il fantastico premio in palio, un fine settimana a Prato Nevoso con pernottamento e prima colazione per due persone presso il residence Stalle Lunghe, la Barberia di Rapallo, 'Iannotti Uomo', che, con una simpatica foto nella quale viene imitata una rasatura, ha ottenuto 794 'mi piace'".

"Sono felice che l'iniziativa - conclude Bagnasco -, che è partita come un affettuoso 'biglietto' di auguri alla città, sia stata tanto apprezzata e abbia suscitato la creatività di molti concittadini, che hanno voluto ricambiarli in modo così originale. Mi complimento con tutti i partecipanti e ringrazio Prato Nevoso Ski e il residence Stalle Lunghe per la preziosa collaborazione".