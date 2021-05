Rapallo, giovani studenti e volontari di "Nassa" ripuliscono parchi e spiagge

Sabato 15 maggio, dividendosi in gruppi, volontari e ragazzi si sono dedicati a pulire le zone del castello, lato foce, Prelo a San Michele, Parco delle Fontanine e l'area cani di Parco Casale

Prima uscita di NassaRapallo, nome che un gruppo di giovani ha adottato per creare un gruppo che sostenga le idee dei ragazzi della Riviera per il miglioramento del territorio. Sabato 15 maggio, dividendosi in gruppi, volontari e ragazzi si sono dedicati a pulire le zone del castello, lato foce, Prelo a San Michele, Parco delle Fontanine e l'area cani di Parco Casale a Rapallo.

Nonostante un meteo poco clemente i ragazzi sin dalle ore 8, all'apertura del Parco delle Fontanine, si sono presentati con i sacchi e i guanti messi a disposizione dalla società Aprica che collabora attivamente al progetto. Hanno partecipato alla pulizia gli studenti del Liceo Da Vigo di terza, quarta e quinta Giulia Chiappini, Asia Gasparini, Gaia Fasano, Laura Malasi, Amelia Cuneo, Gloria Paganini ed Eleonora Lapolla e del gruppo Nassa: Giovanni Costa, Gabriele Ghisleni e Linda Renzone.

L’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”, che da 30 anni si occupa della salvaguardia del verde cercando di coinvolgere e collaborare con i frequentatori del Parco ha commentato: «Abbiamo accolto con entusiasmo questo meraviglioso gruppo di giovani con i quali speriamo di organizzare presto altri eventi. Vedere questi ragazzi che volontariamente si prendono cura del proprio territorio è una vera gioia che riscalda il cuore e prova ancora una volta che i ragazzi hanno delle potenzialità che devono essere sviluppate. Una giornata importante perché questo gruppo ha dato l’esempio di come potrebbe essere bella Rapallo con il rispetto da parte di tutti. Non costa nulla mettere i mozziconi di sigarette nei portacenere o i rifiuti nei bidoni e nei cestini»