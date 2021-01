Rapallo, stenella spiaggiata a San Michele di Pagana

L’esemplare è stato avvistato da alcuni passanti, che hanno avvisato la Capitaneria di Porto. Il piccolo cetaceo (che più raggiungere le dimensioni di due metri e mezzo di lunghezza) era lungo 1,60 metri e pesava cento chilogrammi.

Subito sono state avviate le operazioni di recupero, terminate in serata. Sabato mattina la carcassa è stata trasportata al Laboratorio di Imperia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV) dove sarà effettuata la necroscopia per accertare le cause dello spiaggiamento.

A occuparsene sarà il “Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi marini piaggiati” (C.Re.Di.Ma.), che è uno dei centri di eccellenza dell’Istituto Zooprofilattico.

Lo scorso anno si sono spiaggiati circa 200 esemplari di cetacei: sul 50% è stato possibile eseguire una necroscopia, e per la metà è stata accertata la causa. La stennella è stata ritrovata in una giornata caratterizzata da una forte mareggiata, ed è molto probabile che la carcassa sia stata trascinata e spinta a riva proprio dalle onde