Costumi al posto dei grembiuli per tre settimane: il progetto scuola-piscina di Rapallo

Avvicinare i bambini alla piscina, ma in generale all’acqua, per far (ri)trovare loro la galleggiabilità o far loro provare esperienze che negli ultimi mesi non hanno potuto approfondire con continuità. E fare tutto ciò con lo strumento più naturale possibile per un bambino, il gioco: nasce con questi obiettivi il progetto “Scuola - Piscina” promosso dalla Rapallo Nuoto alle scuole primarie cittadine.

La prima fase si è tenuta con le scuole Pascoli: tre settimane durante le quali, tutti i giorni, i bambini, al mattino, al posto dei grembiuli hanno indossato costumi e cuffie e si sono tuffati nella piscina comunale del Poggiolino; hanno seguito una didattica speciale proposta da istruttori Fin qualificati, con l’aiuto e l’intervento del capo allenatori della Rapallo Nuoto Angelo Angiolieri, e soprattutto, con l’aiuto di un grosso, colorato e divertente scivolo gonfiabile.

"I bambini hanno reagito molto bene a questa proposta, si sono divertiti e tutti hanno partecipato attivamente alle lezioni - commenta la coordinatrice del progetto Camilla Daneri - Purtroppo le restrizioni legate alla pandemia hanno influito sul rapporto che questi bimbi avevano con l’acqua, ma grazie a questa iniziativa siamo riusciti a recuperare terreno. Alcuni di loro, tornati a casa, hanno chiesto ai genitori di iscriversi ai nostri corsi di nuoto, e questo credo possa considerarsi un indicatore del successo della nostra proposta".