Rapallo, inaugurata la piscina naturale: 200 metri di corsia protetta

Per il nuoto libero dilettantistico in mare aperto, riservata alla balneazione in sicurezza, snorkeling e sea watching nello specchio acqueo antistante la città

Inaugurata nella mattinata di sabato 10 luglio 2021 la piscina naturale di Rapallo, una corsia protetta per il nuoto libero dilettantistico in mare aperto, riservato alla balneazione in sicurezza, snorkeling e sea watching, realizzata nello specchio acqueo antistante la città, con partenza dalla Spiaggia del Castello dei sogni per una lunghezza di 200 metri circa in direzione Zoagli.

100 palloncini bianchi (biodegradabili) brandizzati HelloRapallo e liberati in cielo hanno dato il via all’esibizione delle Sirene della Marmaid Academy Milano. Madrina d'eccezione dell’evento la campionessa olimpica Monica Bonon che a ha partecipato ai Giochi Olimpici di Mosca 1980, nei 100 metri rana, tesserata per la Rapallo Nuoto, alla quale è stata una consegnata una targa per aver dato lustro con i suoi successi sportivi alla Città di Rapallo.

Il progetto parte da lontano, traendo ispirazione da un input ricevuto anni fa dal Circolo della Pulce presieduto da Nadia Molinaris, ha visto finalmente la luce grazie al lavoro e alla sinergia di molti attori pubblici e privati.

L’aspetto tecnico è stato realizzato grazie allo studio di altissima specializzazione dell’Area Marina Protetta, in collaborazione con Regione Liguria e l’ufficio locale marittimo della Capitaneria di Porto di Rapallo. La posa delle boe è stata affidata all’istruttore subacqueo Luca Zanzotto.

Durante l’estate, la piscina naturale sarà animata da diverse iniziative ed eventi. A dare il via alla rassegna sarà il “Sea Party”, un dj set galleggiante in programma per sabato 17 luglio. L’apertura al pubblico della piscina naturale è stata un’occasione per inaugurare ufficialmente anche la nuova scala di accesso alla spiaggia del Castello dei Sogni, un’opera attesa e di fondamentale importanza che restituisce alla città una spiaggia suggestiva.