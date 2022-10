Rapallo, inaugurate due panchine rosse contro la violenza sulle donne

Sono state inaugurate a Rapallo due panchine rosse, simbolo dell'impegno contro la violenza sulle donne: un'iniziativa promossa dai Volontari del Soccorso di Sant'Anna presieduti da Giorgia Brigati e dal circolo Acli.

Una panchina si trova nei pressi della sede della pubblica assistenza, mentre l'altra è stata collocata sul piazzale della chiesa di Sant'Anna.

Sulle panchine - inaugurate con nastri e coccarde tricolori e in presenza del sindaco Carlo Bagnasco - il numero di telefono da contattare per chiedere aiuto in caso di difficoltà: 0185 30991. A rispondere sarà il centro antiviolenza inaugurato nel 2021 in via Arpinati.

Per l’occasione inoltre è stata consegnata una targa di ringraziamento a don Aurelio Arzeno, storico parroco di Sant’Anna, per il lavoro svolto per la sua parrocchia, per la costruzione della nuova chiesa e per le tante attività svolte in ambito sociale.

Presenti all’inaugurazione autorità religiose, civili e del mondo del volontariato cittadino.