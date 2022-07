Riordino delle spiagge a Rapallo, pronta quella del castello

Lavori in corso a Rapallo per il riordino delle spiagge, come comunicato sui suoi profili social dal sindaco, Carlo Bagnasco. Lo stesso Primo cittadino ha già dato notizia del completamento di due interventi. L'ultimo riguarda la spiaggia del castello.

"Completato il riordino della spiaggia del Castello, sempre più fruibile e pulita per tanti concittadini e ospiti. Un intervento che in questi giorni interesserà tutte le spiagge libere cittadine", si legge in un post di Bagnasco, datato 7 luglio 2022.

Il giorno prima lo stesso messaggio si riferiva alla spiaggia delle 'Nagge'.