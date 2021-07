Restyling in vista per il casello autostradale di Rapallo. A fine estate, infatti, partiranno i lavori per rendere più visibile e funzionale l’accesso e per modernizzarlo.

Mercoledì mattina si è tenuta la riunione tra il sindaco Carlo Bagnasco, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, i funzionari del Comune e i responsabili di Società Autostrade proprio per definire gli aspetti preliminare restyling.

Alcuni interventi minori partiranno nei prossimi giorni, mentre il restyling completo avrà inizio dopo la stagione estiva.