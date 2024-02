L'isola che c'è, una rete di supporto all'educazione a Rapallo

L'isola che c'è é un progetto che nasce a Rapallo all'interno del processo di co-progettazione avviato da Regione Liguria a prevenzione e contrasto della povertà educativa e fa parte del più grande contenitore progettuale Remind the Gap.

Tre associazioni di Rapallo, Le Metamorfosi Aps, Casa Centro Amici di Sant'Anna Aps e Tigullio R@P, Rete per l’Autorganizzazione Popolare Aps, hanno unito le loro risorse e competenze in un progetto di rete, che mette in connessione spazi di aggregazione conosciuti e riconosciuti dai cittadini, in sinergia con altre realtà associative e parrocchiali, oltre alla collaborazione con il Distretto Socio Sanitario 14.

Insieme si può di più e si fa meglio, questo lo spirito, che ha animato la progettazione e l'avvio di azioni a sostegno delle famiglie del territorio, offrendo opportunità di educazione, istruzione, gioco, dialogo e crescita (personale e di comunità) con attività dedicate a bambini, ragazzi, genitori e adulti di riferimento.

L'isola che c'è valorizza attività esistenti e propone attività nuove per le famiglie, avviando laboratori itineranti nei vari quartieri di Rapallo. Nello specifico: attività di dopo scuola e insegnamento della lingua italiana (L2); attività e laboratori ludico-sportivi per bambini e ragazzi, uno spazio morbido 0-3 anni, merende con i genitori; incontri aperti e dialogici su temi co-costruiti con i ragazzi e le famiglie.

Questa esperienza di unione e sinergia può stimolare altre azioni sistemiche e comunitarie al fine di dare risposte alle famiglie sempre più integrate ed efficaci in grado di soddisfare i bisogni della cittadinanza e di lavorare in un'ottica sempre più organica con tutto il terzo settore e la pubblica amministrazione.

Per avere maggiori informazioni e dettagli su luoghi e orari di svolgimento delle attività si può consultare la pagina social del progetto e quelle delle associazioni referenti con i rispettivi siti o scrivere alla email isolachece@lemetamorfosi.eu.