Rapallo, il sindaco rassicura sulla Funivia di Montallegro: «Chiusa per manutenzione programmata da tempo»

La funivia Rapallo-Montallegro è chiusa per lavori di manutenzione programmati da tempo che «non sono assolutamente ricollegabili ai tragici eventi di Stresa e alle connesse vicende legali».

A chiarirlo è il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, dopo la notizia che tra i fermati per la strage della funivia Stresa-Mottarone c’è anche il direttore di esercizio dell’impianto che porta al santuario di Nostra Signora di Montallegro, che si occupava anche dell'impianto al centro del crollo che ha causato la morte di 14 persone. Il primo cittadino ha quindi voluto sgombrare il campo da eventuali timori sorti nei cittadini nel vedere l'impianto fermo.

«Un doveroso chiarimento - ha detto Bagnasco - La funivia Rapallo-Montallegro è attualmente chiusa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da tempo programmati (con riferimento alla determina n. 312 del 15 aprile 2021) assolutamente non ricollegabili ai tragici eventi di Stresa ed alle connesse vicende legali. Si tratta della manutenzione quinquennale dell’impianto, che prevede una serie di revisioni e controlli specifici».

Il sindaco di Rapallo ha quindi chiarito che l’impianto «è oggetto di manutenzione periodica e di attente verifiche, anche grazie al cospicuo finanziamento da parte comunale che consente di garantire i necessari e doverosi standard di sicurezza, tra i quali la presenza in cabina di un operatore. L’impianto rimarrà quindi fermo per qualche giorno per consentire la messa in atto degli interventi, già concordati con l’Ustif, Ufficio Speciale per i Trasporti ad impianti fissi competente per Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta».

L’ufficio è lo stesso che si è occupato, tra l’altro, dell’ascensore “diagonale” di Villa Scassi, Sampierdarena. La funivia di Montallegro verrà sottoposta a verifica dei tecnici Ustif il prossimo 11 giugno «per la certificazione degli interventi».