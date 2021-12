Rapallo, entrato in servizio il nuovo comandante Delpero

A Rapallo è arrivato il nuovo comandante della polizia municipale, è entratto a tutti gli effetti in servizio oggi (31 dicembre 2021, ndr) Marco Delpero, che ha brillantemente vinto il concorso indetto dal Comune. Classe 1971, vanta un prestigioso curriculum che comprende una laurea in giurisprudenza e un master in 'gestione e management della polizia municipale'.

"Insieme al comandante Delpero - ha spiegato il sindaco Carlo Bagnasco - abbiamo proseguito il tour della città iniziato nei giorni scorsi, per coglierne pregi e criticità, partendo dal centro si è recato per prima cosa al cantiere del San Francesco".

"Sono particolarmente contento dell’arrivo del comandante Delpero - ha concluso il primo cittadino di Rapallo - con il quale sono immediatamente entrato in sintonia, una persona nuova, di esperienza che può apportare quel cambiamento che desidero da tempo. Sono convinto che darà un contributo fondamentale e determinante non solo al comando di polizia locale, ma anche alla nostra città che sta vivendo un momento di straordinaria evoluzione. Lo ringrazio per aver accolto immediatamente tutte le mie istanze e a nome di tutta la Città gli rivolgo un caloroso benvenuto".