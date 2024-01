Chiude storica trattoria dopo 60 anni di attività

Dopo sessanta lunghi anni chiude un'attività storica di Rapallo, la trattoria "Da Mario", nel cuore del centro storico. È tempo di pensione per il titolare, che ha deciso così di lasciare la gestione del locale a un altro esercente.

La trattoria "Da Mario" è ricordata da tanti cittadini come un luogo unico dove si è svolta parte della storia privata e pubblica della cittadina, portato avanti con passione dallo chef Mario Colombi.

Il titolare, figlio di una famiglia della Lunigiana trasferitasi a Genova nell’immediato dopoguerra, ha percorso tutti gli scalini della ristorazione. Sul finire degli anni '50, attratto dalla notorietà di Rapallo, decise di accettare la direzione del ristorante del Grand Hotel Europa, in una delle epoche del suo rinato splendore.

Poi la svolta nel 1963, decidendo di mettersi in proprio e rilevando la trattoria "Da Fratin". Il locale, che si trova sotto il porticato di piazza Garibaldi (e che in precedenza ospitava la storica pasticceria Canepa), venne ribattezzato trattoria "Da Mario" e divenne negli anni un vero punto di riferimento per il territorio.

Una carriera di tutto rispetto che ha portato Colombi a essere presidente provinciale della Federazione Italiana Cuochi, ottenendo il riconoscimento ufficiale di discepolo del grande chef Escoffier e, nel 2005, anche il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.

"Un abbraccio e un grande ringraziamento a Mario, incredibile chef e pilastro dell'attività, Cavaliere del lavoro, che con Sabina e Massimiliano ha portato avanti con passione e tenacia una attività d'eccellenza" è il saluto del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco.