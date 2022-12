Rapallo: il castello sarà restaurato e diventerà multimediale, cosa prevede il progetto

Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, ha ufficialmente presentato il progetto di restauro conservativo dell’antico castello sul mare, l'ha fatto nell'aula consiliare comunale insieme all’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, i tecnici comunali del settore terzo e l’architetto Guido Risicato, responsabile del progetto. I lavori inizieranno nell'estate del 2023, interesseranno uno dei simboli della città e prevedono un investimento complessivo di 851mila euro, fondi Pnrr aggiudicati dal Comune di Rapallo e utilizzabili in opere di rigenerazione urbana. Terrazza, carceri e tutti gli altri spazi diventeranno nuovamente fruibili ai visitatori con sale multimediali adibite a mostre, esposizioni e rappresentazioni.

"Il castello - ha spiegato Bagnasco - verrà portato a nuova vita e sarà reso completamente fruibile grazie a opere di restauro edile e di ammodernamento degli impianti che lo faranno tornare sede di mostre, esposizioni, eventi culturali e visite guidate. Tra gli interventi previsti ci sono la ripresa degli intonaci e delle tinteggiature interne; il ripristino degli infissi e delle opere in ferro; il consolidamento strutturale dei locali nella torretta; la revisione e l’ampliamento dell’impiantistica. Riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione, antincendio, allarme, rete internet. Sarà rinnovato anche l’impianto di illuminazione esterna".

"Prosegue il percorso intrapreso dalla nostra amministrazione di reale valorizzazione dell’intero patrimonio immobiliare cittadino - conclude il sindaco di Rapallo - all’interno di questo ampio progetto che andrà ad interessare, uno dopo l’altro, tutte le strutture di proprietà comunale, non poteva mancare il nostro amato castello, uno dei simboli della città, che finalmente tornerà a vivere e ad essere pienamente fruibile. Desidero ringraziare per lo straordinario lavoro svolto, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e, sin da ora, l'assessore al turismo Elisabetta Lai e il consigliere con incarico ai musei cittadini Maria Cristina Ardito che lavoreranno per realizzare eventi e iniziative turistiche e culturali".