Pesca in apnea: terzo posto al campionato italiano per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi

Prestigioso terzo posto al Campionato Italiano per società di pesca in apnea per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, rappresentato dal trio formato da Andrea Griselli, Vittorio Lai e Paolo Petri. La manifestazione si è svolta a Tropea, in Calabria, lo scorso primo ottobre.

La manifestazione è stata vinta dalla Revolution Team Sub & Apnea di Lamezia (Catanzaro) con il trio formato da Riccardo Carrà, Angelo Di Vito e Rosario Tavella, il cui cavetto vantava nove prede più due a coefficiente e quattro specie, per un totale di 15.235 punti.

Secondo posto per Giuseppe Fasone, Davide Fontanetta e Luigi Madia della Società Mimmo Arena di Palmi (Reggio Calabria), che, con dodici prede, due specie e 11.440 punti ha conquistato la medaglia d'argento. Bronzo invece per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi che, in acque poco conosciute, ha totalizzato 10.375 punti, frutto di dodici prede e due specie. All'evento hanno partecipato 13 squadre.