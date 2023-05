Spiaggia libera San Giuliano, la rampa disabili sarà ricostruita: le tempistiche

Entro metà giugno rispunterà, nella spiaggia libera municipale di San Giuliano, la rampa di accesso per disabili che era stata demolita dalla mareggiata dello scorso gennaio. A confermarlo, in consiglio comunale, l'assessore Lorenza Rosso.

A chiedere di fare il punto della situazione, Alessio Bevilacqua (Lega): "La rampa di accesso per disabili per la spiaggia, a cui si accede da lungomare Lombardo, è transennata e non utilizzabile da lunghi mesi ormai. Siccome si avvicina la bella stagione, ci sono aggiornamenti sugli interventi necessari per rendere il litorale nuovamente accessibile?".

L'assessora ai Servizi Sociali Lorenza Rosso ha confermato che la rampa - fortemente voluta dai cittadini nell'unico tratto di spiaggia libera in quella zona - verrà riposizionata: "I lavori di ricostruzione sono iniziati, con la costruzione della carpenteria e la zincatura. La passerella verrà montata dal 5 al 9 giugno, e la conclusione dei lavori è prevista per la settimana successiva".