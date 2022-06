Per la prima volta a Genova il 'rainbow container': un messaggio di solidarietà e unità verso la comunità LGBTQIA+

Da Rotterdam al Vietnam, da Los Angeles a Yokohama e ora, per la prima volta, a Genova. In occasione del Liguria Pride sarà posizionato a Calata Mandraccio uno dei diciassette 'rainbow container' della compagnia marittima Maersk, che viaggiano senza sosta in giro per il mondo con lo scopo di portare un messaggio di solidarietà e unità verso la comunità LGBTQIA+.

L'iniziativa ha preso il via nel marzo 2020, quando due container della compagnia sono stati dipinti con i colori della bandiera arcobaleno e sono partiti per un viaggio in giro per il mondo, toccando i porti più disparati, a Genova saranno visibili dal 10 al 12 giugno a Calata Mandraccio, in concomitanza con il Liguria Pride, che culminerà nella parata per le vie di Genova di sabato 11 giugno. Lo slogan di quest'anno è 'Siamo fuori': "Per le strade - spiegano gli organizzatori - con i carri in un corteo colorato, con la voglia di ballare insieme, di sentirci comunuità. Visibili, fantastici, partigiani delle differenze, senza uniformi e senza divise, assieme a chi crede nella indivisibilità dei diritti, nell'inclusione, nell'accoglienza e nell'autodeterminazione sui corpi, sulla salute, sulla sessualità, sull'amore".

Si tratta di contenitori di tipo '40Hgh Cube' assolutamente funzionanti e identici a quelli che vengono normalmente utilizzati per il trasporto delle merci sulla nave della compagnia, i 'raimbow' sono però vuoti e hanno una funzione puramente simbolica veicolando un messaggio di solidarietà, unità e inclusione nei settori della logistica marittima e portuale e nelle città in cui approdano. La compagnia marittima attraverso questa iniziativa vuole far sentire la propria solidarietà e vicinanza alla comunità LGBTQIA+. Dopo i tre giorni a Genova i 'raimbow contaner' saranno spostati lunedì 13 giugno a Vado Ligure.