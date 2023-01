Su Rai 1 puntata di "Linea Verde Life" dedicata a Genova

Un viaggio a Genova per conoscere l`importante attività di controllo sul traffico mercantile internazionale e le attività fondamentali di analisi sui prodotti enogastronomici come il vino, l`olio e il caffè.

Se ne parlerà sabato 14 gennaio a "Linea Verde Life", alle 12.30 su Rai 1, con Marcello Masi e Daniela Ferolla ospiti dell`Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato.

Ci sarà anche spazio per la tutela dei bambini con una strategica azione di prevenzione sui giocattoli. Immancabile, per concludere in bellezza la puntata, il giro del gusto alla scoperta delle eccellenze made in Liguria, tra pesto, farinate e confetti antichi.