Il giovane Luca Bombara con il suo cocktail analcolico vince il trofeo "Mocktail-Memorial Franco Ardoino"

È Luca Bombara, studente dell'istituto Bergese accompagnato dal professore Giovanbattista Urso, il vincitore della prima edizione del "Trofeo Mocktail - Memorial Franco Ardoino" che Confesercenti ha organizzato mercoledì 16 novembre all'interno del Salone Orientamenti 2022.

Il cocktail analcolico ideato da Bombara è l'"Under a Violet Moon", realizzato mediante la tecnica shake and strain e composto da 40 ml di tisana alla melisa e limoncella, 30 ml di sciroppo di viola, 20 ml di succo di lime e un top di acqua tonica al chinotto, il tutto guarnito con fiori eduli, agrumi e amarena sciroppata, servito in un bicchiere pre-affumicato, a testimonianza del fatto che creare bevande di tendenza e gourmet è possibile anche senza alcol.

Complessivamente sono stati tredici i partecipanti al concorso, in rappresentanza delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale genovesi. "Una giornata importante per tutti i partecipanti, che hanno avuto modo di mettere alla prova le competenze acquisite durante il loro percorso di formazione e di confrontarsi sul piano della creatività, lasciandosi ispirare anche dalle esibizioni dei docenti Fiepet Lab, ma anche per la nostra stessa associazione, che ha avuto modo di sensibilizzare i futuri bartender, e attuali fruitori della movida, sulle possibilità di un nuovo approccio al bere responsabile omaggiando, al contempo, la figura del grande Franco Ardoino", commenta Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova.

A premiare il vincitore sono state Cristina Ardoino e Diletta Barilla, rispettivamente figlia e nipote di Franco Ardoino, insieme all'assessore al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, e al responsabile del Salone Orientamenti, Furio Truzzi.