Il 'Pandino' come passione: primo raduno in Val D'Aveto con oltre 140 partecipanti

Ormai il mitco 'Pandino' è diventato una vera e propria istituzione e così, domenica 7 aprile, è andato in scena il primo raduno Fiat panda in Val D'Aveto. Hanno partecipato settantasei automobile e oltre centoquaranta persone: "Una prima edizione al di sopra di ogni aspettativa" gongolano gli organizzatori. I partecipanti sono arrivati da diverse città: Cuneo, Alessandria, Piacenza, ma anche dalle vicine Chiavari, Sestri Levante e Carasco. Tutti appassionati di un'automobile che nel tempo è stata capace di diventare un'icona.

"Abbiamo premiato l'autista più anziano, quella più giovane e anche l'autista che arrivava da più lontano, Cuneo - spiegano gli organizzatori -. La Panda più vecchia presente è stata immatricolata nel 1986. C'erano persone di tutte le età, unite dalla passione per il 'Pandino'. Una giornata perfetta dall'aria primaverile: le nuvole del mattino, quando c'è stato il ritrovo a Villanoce per la colazione offerta da il punto di ristoro Il Buco, hanno lasciato il posto al cielo blu e al sole caldo. Settantasei Panda hanno parcheggiato sotto al Castello di Santo Stefano d'Aveto, dopo la carovana transitata per Caselle, salutando turisti e abitanti con musica e clacson. Aperitivo sotto ai portici al Bar Pasticceria Marrè e poi pranzo tutti insieme al Bocciodromo gustando i prodotti tipici della zona".

Il primo raduno è stato organizzato appunto dal B&B Il Buco, in collaborazione con diverse realtà che operano sul territorio: ASD Trial Team Aveto, il Caseificio Val d’Aveto, il Liquorificio Fabbrizii, il Bar Marrè, la macelleria Monteverde e la fondazione Bosco Fontana. "Abbiamo anche creato una pagina Facebook e Instagram dove gli appassionati potranno seguirci. Non ci aspettavamo un successo così, siamo felicissimi. Ci sono aspetti da migliorare, lo faremo a partire dalla prossima edizione", concludono gli organizzatori pensando già ai prossimi eventi.