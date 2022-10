Raccolta solidale di giocattoli a ponente, aspettando Natale

Aspettando il Natale il ponente si mobilita per regalare un sorriso ai più piccoli e sostenere le attività di volontariato: Misericordia Ponente Soccorso e il comitato di quartiere di via Cravasco, al Cep, organizzano una raccolta solidale di giocattoli che verrà portata avanti per tre mattine la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì.

Le due associazioni uniscono le forze e fanno sapere di accettare solo giocattoli completi e in buono stato, raccogliendo allo stesso tempo anche addobbi di Natale.

"Gli addobbi servono perché vogliamo organizzare una festa nei giardini di via Cravasco - dice Andrea Maganuco, governatore della Misericordia, a Genovatoday - per animare il quartiere. Invece i giochi verranno rivenduti per sostenere le attività di volontariato del quartiere: abbiamo già fatto alcune raccolte solidali gli anni scorsi ma questa è la prima collaborazione con il comitato di quartiere di via Cravasco, siamo contenti di questa nuova sinergia".

Il punto di raccolta è presso la sede della Misericordia Ponente Soccorso in via Martiri del Turchino 46: i giocattoli potranno essere consegnati lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

I giocattoli saranno igienizzati e rivenduti a prezzi simbolici. Il ricavato andrà a scopo benefico per sostenere attività di volontariato nel quartiere. Obiettivo dell'iniziativa è anche dare vita a una catena virtuosa di riciclo e riuso.