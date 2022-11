Giornata mondiale dei poveri, Sant'Egidio lancia la raccolta di giacconi per i senza tetto

Domenica 13 novembre 2022 si celebrerà la VI Giornata mondiale dei poveri e a Genova la Comunità di Sant’Egidio coglierà l’occasione per organizzare diverse iniziative di incontro e solidarietà per anziani soli, persone senza dimora e famiglie in difficoltà.

Tra le iniziative in favore delle persone che vivono per strada è stata lanciata la raccolta di giacconi usati 'il calore della moda solidale' in collaborazione con Giglio Bagnara. A partire da sabato 12 novembre 2022 negli store Lux (via XX Settembre 258R) e Giglio Bagnara (via Sestri 46) sarà possibile donare i propri giacconi usati e in buono stato. Per ciascun capo, ritirato dai volontari della Comunità di Sant’Egidio, verrà donato un buono dal valore massimo di 200 euro utilizzabile per l’acquisto di un giaccone nuovo entro la fine di novembre in uno dei due negozi. L'iniziativa andrà avanti fino al 20 novembre 2022, domenica i negozi saranno aperti dalle 15.30 alle 19.30.

La Giornata mondiale dei poveri

La Giornata Mondiale dei Poveri è stata istituita da papa Francesco nel 2017 per mettere al centro dell'attenzione delle comunità cittadine ed ecclesiali le persone più in difficoltà. Il tema scelto dal Papa per quest’anno viene dalle parole dell’apostolo Paolo ai primi cristiani di Corinto: "Gesù Cristo si è fatto povero per voi".

Domenica 13 novembre, alle ore 10, Papa Francesco presiederà la celebrazione dell'Eucarestia nella Basilica di San Pietro, con la partecipazione privilegiata dei poveri e di tutti i fedeli che intendono prenderne parte. Alla fine della celebrazione, in aula Paolo VI, a 1.300 poveri verrà servito un pasto festivo.