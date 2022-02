Gara di solidarietà per riaprire il teatro Govi di Bolzaneto: la raccolta fondi online

Una raccolta fondi per aiutare il teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto a riaprire dopo lo stop della pandemia: è questa l'idea di Antonio Di Lisio, direttore artistico della compagnia YeaWea, regista e gestore del teatro. A partecipare, cittadini ma anche artisti che hanno già devoluto alla causa centinaia di euro (attualmente più di 700).

L'appello è partito su GoFundMe, piattaforma per il fundraising: "Dopo quindici anni di conduzione col puro volontariato - scrive Di Lisio - ci ha fermato il covid, ma non del tutto. Infatti, durante la pandemia, grazie anche a un intervento economico del comune di Genova, abbiamo iniziato un’importante ristrutturazione". Ma non basta per far ripartire la stagione teatrale, dunque il regista chiede aiuto ai genovesi per ultimare "i lavori e riaprendo così un teatro che sarà più bello di quanto noi tutti si possa immaginare".

La storia del teatro dedicato al celebre attore genovese e a sua moglie, situato in via Pastorino, era ripartita tempo fa dopo un periodo buio: "Il 17 febbraio 2007 - continua Di Lisio - dopo un lunghissimo iter burocratico ed un notevole impegno economico da parte del proprietario, il comune di Genova, il teatro Rina e Gilbeto Govi, l’unico dedicato al grande attore genovese e moglie, grazie all’impegno profuso dall’associazione di volontariato 'Amici del teatro Rina e G.Govi', apriva i battenti. Questo dopo 10 lunghi anni di chiusura, portando sul suo palco una programmazione poliedrica, composta da spettacoli di danza, commedia dialettale, cabaret, musical, opera lirica, prosa, grandi nomi della musica a livello internazionale, salvandolo così dal cambio di destinazione d’uso, a quel tempo in atto, che lo destinava all’ ennesimo supermercato o filiale di banca". Si può partecipare qui alla raccolta fondi.