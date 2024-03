La raccolta fondi per aiutare Ivan, colpito da danno cerebrale, arriva a 48mila euro in poco tempo

"Sono commossa per l'affluenza di persone che ci stanno sostenendo in questa situazione così difficile. Non ci fate sentire soli, spero di potervi dare qualche buona notizia": così Monica, la mamma di Ivan, ragazzo colpito da paralisi cerebrale, ringrazia in un video gli utenti del gruppo Facebook "I love Genova" per il contributo - tra condivisioni e sensibilizzazione - alla sua raccolta fondi finalizzata a ridare un sorriso a suo figlio.

L'incubo inizia nel settembre 2023 quando Ivan, che frequenta un liceo scientifico a Savona, cade con il suo scooter: apparentemente niente di grave, poi però il ragazzo viene colpito da un arresto cardiaco e, dopo un mese e mezzo in rianimazione, viene trasferito in un centro neuroriabilitativo. "Il suo cuore - spiega Monica - è stato fermo per troppo tempo e la mancata ossigenazione ha generato un danno cerebrale molto importante. Ivan è forte e dal suo letto combatte contro tutte le avversità per continuare a vivere, ma sono tanti i sogni infranti e infinite le sfide che dovrà affrontare".

Esistono alcuni centri di eccellenza per le cure e uno di questi, individuato dalla famiglia di Ivan con i medici, è in Austria a Hochzirl, uno dei principali centri europei di robotica neuroriabilitativa: "Lì Ivan potrebbe avere la possibilità di tornare a sorridere e non rimanere intrappolato nel suo corpo" dice Monica. Ma i centri di riabilitazione costano non poco: per questo è partita una raccolta fondi online che nel giro di poco tempo, grazie anche al tam tam sui social, ha già superato i 48mila euro in cinque giorni.