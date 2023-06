Al via la raccolta fondi per aiutare David, piccolo paziente del Gaslini

Parte la raccolta fondi online per aiutare la famiglia di David, bimbo di 8 anni con disabilità in cura all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La gara di solidarietà per acquistare un veicolo speciale per aiutare il piccolo - arrivata in poco tempo a superare i 5mila euro su un obiettivo di 40mila - ha avuto ufficialmente inizio con la pubblicazione di una lettera dei genitori sulla piattaforma GoFundMe: “Ciao noi siamo Aurelio e Mery genitori del piccolo David bimbo affetto da paralisi cerebrale infantile con tetraparesi spastica, David ha 8 anni bimbo meraviglioso sorridente, noi da 8 anni lottiamo per le sue cure e siamo in continuo viaggio presso l’ospedale Gaslini di Genova”.

I due giovani genitori di 28 e 29 anni, originari di Piazza Armerina, provincia di Enna, hanno visto cambiare la loro vita improvvisamente e ora hanno aperto una raccolta fondi per poter acquistare un veicolo speciale e trasportare con più facilità David e far fronte così alla difficoltà economica (papà Aurelio non ha un lavoro fisso con contratto). Per farlo, si sono rivolti a GoFundMe, la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo: per contribuire si può cliccare qui.

“Abbiamo fatto sempre il possibile per David - spiegano i genitori - ma purtroppo le spese da sostenere per la sua vita sono tante. L’aiuto della 104 e le agevolazioni previste per l'acquisto di un'auto speciale, non bastano, David quotidianamente fa fisioterapia e controlli follow up ed è sempre monitorato per le sue condizioni di salute di grave disabilità cerebrale e motoria. Quando era più piccolo riuscivamo a trasportarlo, ma adesso con il suo accrescimento e i suoi presidi e l'intervento subito per l'installazione di gastrostomia, non riusciamo più a trasportarlo avendo un veicolo piccolo. David dovrebbe essere trasportato nella sua unità posturale per fare si che viaggi comodo in sicurezza e che possa permettergli anche di alimentarsi durante i nostri lunghi viaggi. Per questo chiediamo un sostegno per acquistare un veicolo per trasporto disabili per fare sì che David possa viaggiare più confortevole possibile e in sicurezza. Potremmo così portarlo al mare al parco giochi e nei luoghi di intrattenimento per bambini” concludono i genitori del piccolo.